Verso Lecce-Salernitana, Castori: "Conta il risultato" Il tecnico granata ha presentato il big match con i salentini in conferenza stampa

Cresce l'attesa in città. Tanti gli striscioni e la Salernitana avverte con forza la carica dei suoi tifosi verso la sfida di Lecce. Domani non sarà gara decisiva, ma può risultare pesante negli equilibri stagionali. Fabrizio Castori presenta così Lecce-Salernitana. "Domani conterà il risultato e per ottenerlo servirà un’ottima prestazione sotto tutti i punti di vista. - spiega il tecnico granata - Affronteremo un avversario molto forte a cui non bisogna concedere nulla. Sarà una partita combattuta fra due squadre forti che si giocano qualcosa di importante. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita a prescindere dal valore del Lecce. Dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto a livello tattico".

Rientro dei tre nazionali con Frederic Veseli impiegato dall'Albania prima con l'Inghilterra e ieri contro San Marino: "Ha raggiunto i compagni, ma valuterò la miglior soluzione. - ha aggiunto Castori - La squadra è cresciuta molto nel corso del campionato, adesso abbiamo una caratura importante. Non facciamo calcoli, andiamo in campo e cerchiamo di fare il massimo ogni partita. Mancano otto gare, decisive".