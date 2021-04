LIVE | Lecce-Salernitana 0-0 Scontro diretto al Via del Mare - segui tutti gli aggiornamenti

La diretta testuale di Lecce-Salernitana

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Tachtsidis, Bjorkengren; Henderson; Pettinari, Coda. In panchina: Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Zuta, Calderoni, Hjulmand, Rodriguez. Allenatore: Corini.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Djuric, Tutino. In panchina: Micai, Veseli, Sy, Schiavone, Cicerelli, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Kiyine. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Chiffi di Padova – assistenti: Longo e Prenna – IV uomo: Illuzzi

NOTE. Angoli: 6-1.

32' - Occasionissima per il Lecce: Coda tenta il tiro da posizione defilata, Bogdan devia e la palla si stampa sulla parte alta della traversa, Di Tacchio è attento, salva sulla linea di porta e libera l'area anticipando Henderson.

28' - Belec dice di no ad Henderson respingendo di piede una conclusione in diagonale del trequartista giallorosso.

27' - Primo tiro dalla bandierina per la Salernitana, il Lecce ne ha battuti cinque.

24' - Henderson tenta l'imbucata per Coda, Gyomber interviene ma la palla si trasforma in un assist per l'attaccante salentino che calcia di prima intenzione, Mantovani si oppone e devia in angolo.

23' - Lecce pericoloso: Bjorkengren prende il tempo a Bogdan e colpisce di testa ma la palla da ottima posizione termina alta sulla traversa.

13' - Risposta della Salernitana: Tutino trova la profondità e da detro l'area crossa per Djuric, Meccariello riesce ad anticipare il bosniaco sul secondo palo.

12' - Ancora Lecce pericoloso: conclusione di Lucioni, Belec blocca in due tempi.

11' - Mantovani anticipa in area di rigore Pettinari e per poco non deposita la palla alle spalle di Belec, il portiere è reattivo e devia in angolo. Sul tiro dalla bandierina provvidenziale ancora l'estremo difensore granata che dice di no a Lucioni.

6' - Contatto in area di rigore salentina tra Di Tacchio e Tachtsidis, Chiffi lascia correre.

3' - Secondo tiro dalla bandierina per il Lecce che prova subito a pigiare sull'acceleratore.

1' - Subito uno scontro di gioco tra Djuric e Tachtsidis, resta a terra il centrocampista salentino.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Le squadre sono in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Lecce-Salernitana.

Cinque minuti al fischio d'inizio di Lecce-Salernitana: le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco del Via del Mare.

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Castori non rischia Veseli (reduce da due partite in cinque giorni con la Nazionale) e schiera Mantovani nel terzetto con Bogdan e Gyomber davanti a Belec. Per il resto nessuna novità: Di Tacchio sarà il perno centrale di centrocampo con Coulibaly e Capezzi ai suoi fianchi. Casasola e Jaroszynski agiranno da esterni, mentre in avanti si ricompone la coppia Tutino-Djuric. Nessuna novità nemmeno nel Lecce: Corini si affida al 4-3-1-2 con Henderson alle spalle di Coda e Pettinari.