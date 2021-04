Lecce-Salernitana 2-0, Castori: «Niente drammi, ripartiamo» Il tecnico dei granata: «Non cambia il nostro obiettivo, mancano ancora sette partite»

«Abbiamo fatto un buon inizio di gara. Poi il Lecce ha preso il sopravvento, ci ha chiusi. Il gol a un minuto e mezzo dall’intervallo ha deciso la partita. Ci può stare di commettere un errore e subire un gol. Nella ripresa siamo rientrati bene, stavamo rientrando in partita ma l’episodio dell’espulsione ha cambiato verso alla gara nel nostro miglior momento». Così Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, dopo il ko subito a Lecce dai granata. «Ci siamo cullati sul portare il primo tempo con lo 0-0, siamo stati troppo chiusi. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo per gioco, intensità. Attacco? Oggi è andata così, abbiamo fatto della nostra solidità e dell’essere squadra la nostra forza. Una partita sofferta, contro un avversario oggettivamente molto forte ci può stare. Potevamo riaprirla solo con una giocata ma non ci siamo riusciti. La speranza è che non sempre andrà così».

Un ko che secondo Castori non ridimensiona il cammino della Salernitana. «Bisognava mettere in preventivo una sconfitta dopo 12 partite. Prima o poi poteva succedere, perdere a Lecce non è uno scandalo. Non cambia il nostro obiettivo, mancano ancora sette partite e tutte fanno fatica. Non dobbiamo fare drammi: prendiamo coscienza, la mettiamo però subito da parte e pensiamo a ripartire. Questa partita non era decisiva prima e non lo è dopo questa sconfitta. Finchè ci sarà ogni discorso noi proveremo a crederci».

Sulle difficoltà mostrate dagli attaccanti: «Un po’ di appannamento ci può stare. Questo è un momento in cui non riusciamo ad essere prolifici ma non ne farei un dramma. Lavoreremo per superare questa difficoltà da squadra. Formazione? È ancora presto per parlarne. C’è da fare la conta, vediamo come siamo usciti. Aya? Non recupera, non ci sarà. Frosinone? Ci sono calciatori che hanno solidità e hanno dato tanto, c’era bisogno di fare un determinato tipo di scelte».