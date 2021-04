Salernitana, con il Frosinone sarà ancora emergenza Out Bogda, Aya, Gondo e Durmisi. Oggi pomeriggio la rifinitura pre-partita

Non c'è un attimo di tregua in casa Salernitana. Nemmeno il tempo di digerire l'amara sconfitta subita in casa del Lecce, che la squadra di Fabrizio Castori è già tornata in campo. Domani sera, infatti, il cavalluccio marino dovrà affrontare il Frosinone all'Arechi, nella speranza di riuscire subito a rialzarsi dopo lo scivolone subito nello scontro diretto. Contro i ciociari, reduci dall'avvicendamento in panchina con Fabio Grosso che ha preso il posto di Alessandro Nesta, i granata dovranno ancora fare i conti con l'emergenza: Bogdan non ci sarà per squalifica, mentre Aya sarà ancora costretto a mordere il freno per infortunio. Quasi certa anche l'assenza di Gondo: l'attaccante ha svolto una seduta di fisioterapia insieme al difensore e difficilmente potrà tornare disponibile. Problemi anche per Durmisi, già assente a Lecce e che alla ripresa ha lavorato a parte insieme a Lombardi e Guerrieri. Castori, dunque, avrà gli uomini contati in difesa: Veseli tornerà titolare ma dovrebbe scalare sul centrodestra, Gyomber agirà al centro e Jaroszynski dovrebbe arretrare nel terzetto arretrato. Una soluzione che costringerebbe il tecnico ad utilizzare Casasola come esterno sinistro di centrocampo e Kupisz sulla corsia opposta. Oggi pomeriggio i granata effettueranno la rifinitura al Mary Rosy: sarà l'occasione per sciogliere gli ultimi dubbi in vista del match con il Frosinone.