LIVE | Salernitana-Frosinone, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Frosinone

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Casasola; Anderson, Tutino. In panchina: Adamonis, Micai, Jaroszynski, Sy, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Boultam, Kristoffersen, Barone, Capezzi, Antonucci. Allenatore: Castori

FROSINONE (4-3-3): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano, Zampano; Gori, Carraro, Kastanos; Brignola, Novakovich, M. Vitale. In panchina: Iacobucci, Marcianò, Ariaudo, D’Elia, Salvi, Curado, Maiello, Rohden, Tribuzzi, Carraro, Ciano, Iemmello, Parzyszek. Allenatore: Grosso.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Massara e Moro - IV Uomo: Marchetti

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: mancano 15 minuti al fischio d'inizio di Salernitana-Frosinone.

IL PRE-GARA. Diverse novità di formazione nell'undici titolare della Salernitana: Castori conferma il 3-5-2 ma cambia in ogni reparto. In difesa, davanti a Belec, Veseli e Mantovani giocheranno ai fianchi di Gyomber. Di Tacchio sarà il perno di centrocampo con Coulibaly e Kiyine (preferito a Capezzi) nel ruolo di mezzali e Casasola e Kupisz sulle corsie esterne. In avanti sarà l'italo-brasiliano Anderson a far coppia con Tutino.

Diverse novità di formazione anche nel Frosinone: Grosso farà 4-3-3 con Brignola, Novakovich e Mattia Vitale nel tridente offensivo.