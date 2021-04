Salernitana, infortunio Coulibaly: la nota della società Contro la Virtus Entella mancheranno anche Gondo, Aya e Jaroszynski

Sabato pomeriggio a Chiavari la Salernitana dovrà fare i conti con l'emergenza. Contro la Virtus Entella mancherà per squalifica Jaroszynski, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione icevuta. Ma Castori dovrà fare a meno anche degli infortunati Coulibaly, Aya, e Gondo. Il centrocampista nel corso del match con il Frosinone ha riportato «una distorsione alla caviglia destra» che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per diverse settimane. Alla ripresa ha effettuato una seduta di fisioterapia insieme agli altri due compagni. Con il passare dei giorni sarà possibile appurare l'entità del problema ma quasi sicuramente dovrà saltare almeno due partite. Tuttavia il problema dovrebbe essere meno serio rispetto a quanto si era immaginato al momento dell'uscita dal campo.

Il difensore, invece, attraverso i social ha spiegato che il suo “infortunio è più lungo del previsto” e lo costringerà a mordere il freno ancora per qualche settimana. “Ci vediamo sul più bello”, la promessa dell'ex Pisa che lascia immaginare un suo ritorno in campo per le ultime giornate di campionato. Per la sfida di Chiavari Castori dovrebbe recuperare almeno Durmisi: l'esterno di proprietà della Lazio ha lavorato regolarmente in gruppo e, considerata anche l'assenza di Jaroszynski, contro l'Entella potrebbe avere una chance a gara in corso.