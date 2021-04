Salernitana, doppio modulo anche verso Chiavari La gara con il Frosinone ha garantito certezze andando oltre l'undici classico

Lavoro senza sosta, ritmi serrati, con l'Entella nel mirino e per la sfida di sabato, con calcio d'inizio alle 14, non sono pochi i limiti nella gestione della rosa granata. Nella gara vinta con il Frosinone, Fabrizio Castori ha perso Mamadou Coulibaly per infortunio e Pawel Jaroszynski per squalifica. Dall'arrivo a gennaio, il centrocampista senegalese e l'esterno difensivo polacco hanno subito strappato una maglia da titolare, risultando inamovibili nell'undici presentato con continuità dal tecnico marchigiano nella seconda parte della stagione, garantendo la solidità difensiva che offre il terzo posto al Cavalluccio Marino con largo vantaggio sulle prime escluse dai playoff e la prospettiva della miglior posizione negli spareggi.

Solo terapie nella giornata di ieri per Coulibaly: riprova dell'indisponibilità del calciatore verso Chiavari dopo la distorsione alla caviglia rimediata lunedì sera. Il giallo costa caro a Jaroszynski: il polacco era diffidato e salterà la trasferta in Liguria. Le due assenze potrebbero determinare il cambio di modulo. Nel match con il Frosinone, la Salernitana ha saputo lavorare prima con il 3-5-2 per poi adattarsi in corso d'opera con il pacchetto difensivo a 4: ecco l'ennesimo vantaggio maturato nella gestione delle risorse che può tornare utile nella gara con l'Entella. Anche Ramzi Aya e Cedric Gondo sono lontani dal gruppo che si allena al centro sportivo "Mary Rosy": il difensore e l'attaccante, al pari di Coulibaly, hanno svolto solo terapie nelle scorse ore.