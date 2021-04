Salernitana, la carica del tifo verso la trasferta di Chiavari Entella-Salernitana sarà diretta da Paterna. Un solo precedente, in Coppa Italia, con l'abruzzese

La vittoria con il Frosinone ha offerto il pronto riscatto dopo il ko di Lecce, ma soprattutto ha garantito l'ulteriore passo per la post-season. La Salernitana può sognare ancora la promozione nonostante il ritardo di 4 punti dai salentini, secondi in classifica, ma sta costruendo la miglior posizione playoff, utilissima nella corsa per la Serie A. Striscione del Direttivo Salerno per i granata di Fabrizio Castori al centro sportivo "Mary Rosy": "La maglia sudata e il massimo impegno... saranno sempre degni del nostro sostegno! Avanti Ragazzi". Ecco il messaggio da parte degli ultras verso la trasferta di Chiavari con una squadra che ha strappato l'affetto del pubblico di Salerno.

L'arbitro - La gara Entella-Salernitana, in programma sabato alle 14 e valida per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B, sarà diretta da Daniele Paterna di Teramo. Un solo precedente con il fischietto abruzzese per la Salernitana: la vittoria del Cavalluccio Marino nel secondo turno della Coppa Italia, il 3-0 al Sudtirol del 30 settembre scorso. Paterna sarà coadiuvato dagli assistenti, Michele Lombardi di Brescia e Oreste Muto di Torre Annunziata, con Daniel Amabile di Vicenza quarto ufficiale.

Foto: pagina ufficiale Facebook Salerno - A Difesa Della Nostra Città