Virtus Entella-Salernitana, i convocati granata Oltre ad Aya, Coulibaly e Gondo, nemmeno Adamonis parte per la Liguria

Sarà una Salernitana in emergenza quella che domani pomeriggio (ore 14) affronterà la Virtus Entella in trasferta. Agli infortunati Aya, Coulibaly e Gondo si è aggiunta anche l'indisponibilità di Adamonis che non è partito per Chiavari per motivi personali.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Virtus Entella e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen, Tutino.