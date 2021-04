Salernitana, si torna al 4-4-2: chance dal 1' per Cicerelli Castori cambia modulo e uomini: dubbio in attacco

Il dubbio sembra essere ormai sciolto: a Chiavari contro la Virtus Entella la Salernitana si schiererà con il 4-4-2. Un ritorno al passato per il cavalluccio marino che nel girone di ritorno aveva scelto il 3-5-2 come modulo base. Ma l'infortunio di Coulibaly, tassello inamovibile nello scacchiere di Castori, ha spinto il tecnico ad apportare qualche variante in vista del rush finale di stagione. L'esperimento, d'altronde, era stato già fatto con buoni frutti il Frosinone dopo l'uscita dal campo del senegalese. Le due linee da quattro consentiranno a Castori di lanciare dal 1' Cicerelli, elemento dotato di gamba ed imprevedibilità, risultato decisivo lunedì sera all'Arechi contro i ciociari. L'ex Foggia nel girone di ritorno non è mai partito titolare: l'ultima volta in cui Castori lo ha schierato nell'undici iniziale risale, infatti, alla sfida contro il Pescara quando l'esterno mise a segno il gol del definitivo 2-0. Cicerelli agirà da esterno sinistro, con Kupisz sulla corsia opposta. Una soluzione utilizzata già ad inizio campionato e con frutti importanti. Di Tacchio e Capezzi completeranno il reparto mentre Casasola arretrerà sulla linea dei difensori, giocando da terzino destro. A sinistra, complice l'assenza di Jaroszynski, agirà Veseli, mentre Bogdan affiancherà Gyomber al centro della difesa. In avanti Djuric dovrebbe far coppia con Tutino ma, considerato che entrambi sono diffidati, non è da escludere nemmeno l'impiego di Anderson al fianco dell'attaccante partenopeo.