Salernitana, domenica di riposo prima della volata finale Venezia e Monza decisive per i sogni di gloria del cavalluccio marino

Domenica di riposo per la Salernitana che, dopo il successo di Chiavari, si gode il momento magico. I tre punti conquistati con la Virtus Entella e le contemporanee sconfitte di Lecce e Monza, hanno permesso al cavalluccio marino di volare a -1 dalla promozione diretta e a +5 sulla quarta. Un vantaggio che consentirà agli uomini di Castori di affrontare con maggior serenità il doppio scontro diretto con Venezia e Monza in programma all'Arechi. Nel frattempo, però, il tecnico si gode lo stato di forma di una squadra che sta dimostrando di crescere partita dopo partita.

Per la sfida di sabato contro i lagunari Castori potrebbe recuperare anche Gondo. Di certo tornerà disponibile Jaroszynski che ha scontato il turno di squalifica. Il nuovo modulo schierato al Comunale, inoltre, consente al tecnico di avere diverse soluzioni in più, soprattutto in fase offensiva.