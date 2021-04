La Salernitana si blinda, disposte nuove misure anti-Covid Dopo i casi registrati in Primavera la società ha reso più stringente il protocollo

L'emergenza Covid non dà tregua al Salernitano e il numero dei contagi continua ad essere elevato. Pochi giorni fa il virus si è infiltrato anche nello spogliatoio della Primavera della Salernitana, facendo registrare due positività che hanno costretto la società a chiedere il rinvio della sfida con il Pescara. In vista del rush finale di campionato che vede la Salernitana in lotta per la promozione in serie A, il club ha deciso di rendere ancora più stringenti le norme anti-Covid in quanto "solo grazie alle misure preventive poste in essere sino ad oggi si è riusciti ad individuare, in tempo utile, soggetti asintomatici positivi al virus. Tali procedure, ancor più stringenti rispetto al protocollo richiesto, hanno permesso di limitare la diffusione del virus e dunque preservare la salute dei tesserati".

Da oggi, però, la Salernitana ha deciso di rendere ancora più stringente il protocollo: "non sarà più permesso l’accesso ad alcuno, a nessun titolo, senza la preventiva esibizione di un tampone negativo effettuato nelle precedenti 36 ore agli uffici della sede sociale, ai campi di allenamento e relative strutture, nonché in occasione delle gare ufficiali".