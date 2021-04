Salernitana, con il Venezia si valuta il ritorno al 3-5-2 Castori pronto a tornare al passato per la sfida contro i lagunari

Le grandi manovre in vista della super sfida di sabato contro il Venezia sono già iniziate in casa Salernitana. Fabrizio Castori alla ripresa è stato chiaro: il tecnico non vuole cali di concentrazione, anche perché di fronte ci sarà una squadra in salute e che gioca un ottimo calcio. Proprio le caratteristiche dei veneti dovrebbero indurre l'allenatore dei granata a tornare al passato: dopo aver utilizzato per due gare di fila il 4-4-2, Castori è pronto a rinforzare il centrocampo, tornando al 3-5-2 con cui ha giocato gran parte della stagione. Anche all'andata, nel match vinto al Penzo, i granata scesero in campo con questo modulo ma con Anderson nel ruolo di mezzala sinistra. Una soluzione che potrebbe essere riproposta anche per la sfida di ritorno: un girone fa l'italo-brasiliano mise a segno la doppietta che permise alla Salernitana di conquistare l'intera posta in palio.

Il calciatore di proprietà della Lazio, però, è in ballottaggio con Kiyine, apparso in crescita nelle ultime settimane. Jaroszynski tornerà sull'out mancino, mentre Cicerelli potrebbe avere una chance a partita in corso. Davanti, infine, Castori dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia Tutino-Djuric. Ma il tecnico avrà ancora a disposizione qualche giorno per scegliere l'undici da mandare in campo.