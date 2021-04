Cammino playoff, ma la Salernitana strizza l'occhio al sogno A La Lega B ha pubblicato le date degli spareggi. Granata da obiettivo massimo nelle ultime 5 gare

Ripresa della preparazione fissata per le 15 dopo l'allenamento di ieri al centro sportivo "Mary Rosy". Lavoro tecnico-coordinativo per la Salernitana con una partita finale. Ancora out Ramzi Aya e Mamadou Coulibaly, da sola seduta fisioterapica. Lavoro atletico specifico, invece, per Cedric Gondo e Guido Guerrieri. Il profilo di Cristiano Lombardi non figura più nella lista degli infortunati, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima del rientro vero e proprio dell'esterno offensivo viterbese, da sole tre presenze in campionato e una in Coppa Italia nel mese di ottobre.

La Lega B ha comunicato le date dei match playoff, ma dopo la vittoria di Chiavari e il ko del Lecce contro la Spal, la Salernitana strizza l'occhio alla promozione diretta. Con l'attuale posizione, il terzo posto, il Cavalluccio Marino scenderebbe in campo venerdì 14 maggio per l'andata della semifinale. A cinque gare dal termine della regular season, c'è però la possibilità di evitare gli spareggi e di firmare il balzo in Serie A con il secondo posto (la posizione della capolista Empoli, a +6 sui granata e con una gara da recuperare, appare ormai blindata). Per l'obiettivo massimo, risulteranno oltremodo decisive le due gare consecutive tra le mura amiche (sabato il Venezia, martedì il Monza).

Serie B - Playoff

Lunedi 10 maggio 2021 - Turni preliminari

Venerdi 14 maggio 2021 - Semifinali andata

Martedì 18 maggio 2021 - Semifinali ritorno

Sabato 22 maggio 2021 - Finale andata

Giovedi 27 maggio 2021 - Finale ritorno

Serie B - Playout

Sabato 15 maggio 2021 - Andata Playout

Venerdì 21 maggio 2021 - Ritorno Playout