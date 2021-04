Serie B, Empoli-Chievo si giocherà: ecco la decisione Il giudice sportivo rimette alla Lega B i provvedimenti organizzativi per la disputa della gara

Empoli-ChievoVerona sarà riprogrammata nel calendario. Per la gara della trentaduesima giornata del campionato di Serie B, non disputata lo scorso 5 aprile (clivensi presenti sul terreno di gioco del "Castellani", toscani fermati dall'ASL per i casi covid), il giudice sportivo, Emilio Battaglia, "ha stabilito, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n 211 del 6 aprile 2021, di non applicare alla società Empoli le sanzioni previste dall’articolo 53 N.O.I.F. per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega B i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara". Ecco quanto comunicato dalla Serie B per Empoli-Ghievo, che si giocherà (rinviata a data da destinarsi). La squadra azzurra, prima in classifica, appare destinata alla promozione in Serie A e ha già recuperato il primo dei due match differiti per covid (Cremonese-Empoli 2-2).

Nella nota ufficiale con le decisioni del giudice sportivo, è sottolineato un aspetto cruciale: