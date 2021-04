Salernitana-Venezia, all'Arechi scontro diretto per la serie A Castori si affida al 3-5-2 e lancia Anderson dal 1'

La Salernitana si gioca una fetta importante di futuro nello scontro diretto in programma oggi (ore 14) all'Arechi contro il Venezia. La terza forza del campionato sfida la quarta, nel primo dei due big match casalinghi che si giocheranno nel giro di quattro giorni (martedì a Salerno arriverà il Monza). Castori è consapevole dell'importanza della posta in palio ma anche della forza dei lagunari, tra le rivelazioni di questa serie B. Il tecnico marchigiano, quindi, tornerà al passato e schiererà il 3-5-2: Bogda, Gyomber e Veseli formeranno il terzetto davanti a Belec. In mediana il perno sarà Di Tacchio con Capezzi e Anderson (autore di una doppietta nel match di andata) nei ruoli di mezzali e Casasola e Jaroszynski esterni. In avanti, dopo qualche turno di alternanza, si formerà nuovamente il tandem Tutino-Djuric.

SALERNITANA-VENEZIA

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Jaroszynski; Tutino, Djuric. In panchina: Adamonis, Micai, Durmisi, Mantovani, Boultam, Kiyine, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen. Allenatore: Castori

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Crigoj, Fiordilino, Maleh; Aramu; Johnsen, Forte. In panchina: Pomini, Cremonesi, Felicioli, Molinaro, Ferrarini, Dezi, Taugourdeau, Rossi, St Clair, Bocalon, Esposito, Di Mariano. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Forneau di Roma - assistenti: Perretti e Imperiale - IV uomo: Miele.