Salernitana-Venezia, test a tappeto per un Arechi Covid free La società ha disposto l'obbligo di tampone per tutto il personale accreditato

Un Arechi Covid free per prevenire ogni rischio e salvaguardare la salute di tutti. Salernitana-Venezia è la prima partita per la quale il personale accreditato potrà accedere allo stadio soltanto esibendo un test anti-Covid negativo (effettuato al massimo nelle 36 ore precedenti al match). La misura preventiva è stata disposta dal club granata che, dopo i contagi riscontrati nel gruppo della Primavera, ha scelto di adottare un protocollo ancora più stringente. Stessa procedura, tra l'altro, sarà adottata non soltanto in occasione delle gare ufficiali ma anche per accedere nella sede sociale, ai campi di allenamento e relative strutture.

La società, d'intesa con il Comune di Salerno ed i Centri Verrengia, ha posizionato una postazione mobile in modo da consentire, gratuitamente, al personale accreditato di sottoporsi al controllo anti-Covid. Sarà possibile sottoporsi al test dalle 10.30 fino al fischio d'inizio di Salernitana-Venezia. Questa mattina anche i tesserati e lo staff dell'Under 17 si sono sottoposti ai controlli in vista della sfida di domani in programma a Lecce.