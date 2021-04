LIVE | Salernitana-Venezia 0-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Venezia

SALERNITANA (4-2-3-1): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli (28' st Jaroszynski); Schiavone (1' st Djuric), Di Tacchio; Kupisz (20' st Anderson), Kiyine, Cicerelli (1' st Capezzi); Tutino. In panchina: Adamonis, Micai, Mantovani, Gondo, Boultam, Kristoffersen, Durmisi. Allenatore: Castori.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino, Maleh; Di Mariano (28' st Esposito); Johnsen (16' st Aramu), Forte. In panchina: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Taugourdeau, Cremonesi, Dezi, Felicioli, Rossi, Bjarkason, Bocalon. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Forneau di Roma - assistenti: Perretti e Imperiale - IV uomo: Miele.

RETI: 28' pt Maleh (V)

NOTE. Ammoniti: Zanetti (dalla panchina), Modolo (V), Maleh (V), Mazzocchi (V), Djuric (S), Veseli (S). Angoli: 7-3. Recupero: 0' pt

30' - Punizione dalla sinistra di Jaroszynski, mischia in area, Gyomber prova a colpire ma da ottima posizione calcia alto.

28' - Esce Veseli, entra Jaroszynski. Nel Venezia esce Di Mariano entra Esposito.

27' - Ammonito Crnigoj.

25' - Sponda di Tutino per Capezzi che prova a calciare d'esterno, palla che esce alla sinistra di Maenpaa.

20' - Esce Kupisz, entra Anderson.

19' - Ammonito Veseli.

16' - Cambio nel Venezia: esce Johnsen, entra Aramu.

16' - Ammonito Djuric: giallo pesante per il bosniaco che salterà la sfida con il Monza.

15' - Ammonito Mazzocchi.

14' - Ammonito Maleh.

12' - Errore in fase di ripartenza di Capezzi che spiana la strada al contropiede del Venezia, Johnsen salta due uomini in area e calcia a rete, Belec salva di piede.

8' - Salernitana pericolosa: sponda di Djuric, conclusione di Tutino deviata in calcio d'angolo.

1' - Doppia sostituzione per la Salernitana: escono Schiavone e Cicerelli, entrano Djuric e Capezzi. Si riparte all'Arechi.

SECONDO TEMPO

45' - Fine primo tempo: si va al riposo con il Venezia avanti 1-0, decide per il momento il gol di Maleh.

40' - Ammonito Modolo.

36′ - Sugli sviluppi del calcio d'angolo ci prova Cicerelli a giro, Maenpaa si supera e devia di nuovo in angolo. Sul corner successivo il portiere smanaccia e salva su Di Tacchio.

35' - Salernitana pericolosa con Kiyine che va via palla al piede, entra in area e calcia, Maenpaa respinge in angolo.

28' - GOL VENEZIA - Di Mariano va via a Casasola, palla al centro, sponda di Forte per Maleh che controlla in area e di sinistro porta avanti i lagunari.

13' - Ancora Venezia in avanti: Johnsen dalla destra crossa, Belec esce nell'area piccola e smanaccia, anticipando Forte.

9' - Venezia pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo: sponda di Modolo, Fiordilino da buona posizione colpisce in spaccata ma la sfera si perde alla destra di Belec. Prima, vera, palla gol del match.

5' - Ammonito Zanetti, allenatore del Venezia per proteste. Nell'occasione i lagunari hanno chiesto a voce alta un penalty per un contatto in area tra Di Tacchio e Crnigoj.

2' - Angolo di Schiavone, testa di Bogdan, palla a lato. Primo tentativo della Salernitana.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Pochi minuti al fischio d'inizio di Salernitana-Venezia, big match tra la terza e la quarta forza del campionato di serie B.

IL PRE-GARA. Castori sorprende tutti e conferma l'assetto utilizzato nelle ultime due partite: contro il Venezia sarà 4-2-3-1 con Kupisz, Kiyine e Cicerelli alle spalle di Tutino. Davanti a Belec linea a quattro formata da Casasola, Gyomber, Bogdan e Veseli. Nel Venezia confermate le anticipazioni della vigilia: Zanetti si affida al 4-3-1-2 ma schiera Di Mariano (preferito ad Aramu) alle spalle di Johnsen e Forte.