Salernitana, subito la ripresa per il big match con il Monza Si attende la decisione dell'assemblea della Lega B sul possibile stop del torneo

La Salernitana, dopo l'entusiasmante successo conquistato sul Venezia, è già tornata ad allenarsi. Il calendario di serie B, infatti, prevede altre due partite nel giro di una settimana: martedì all'Arechi arriverà il Monza per uno scontro diretto che risulterà importantissimo per i giochi promozione; nel fine settimana, poi, la Salernitana sarà di scena in casa del Pordenone. La Lega B, però, non ha ancora comunicato date e orari del 36esimo turno. Sul cammino del torneo cadetto, infatti, pesa l'incognita Covid.

Oggi è in programma l'Assemblea della Lega B che dovrà decidere come gestire il finale di stagione dopo lo stop imposto dall'Asl al Pescara. Gli adriatici ieri non sono scesi in campo e non potranno farlo fino al 26 aprile. La soluzione che il presidente Balata porterà in assemblea è di giocare regolarmente fino alla 36esima giornata, rinviando di una settimana la 37esima. Il 1° maggio, dunque, la B si fermerebbe per consentire al Pescara di recuperare i tre turni non disputati. L'ipotesi sembra essere l'unica percorribile per assicurare la contemporaneità delle ultime due giornate di campionato. Ma non tutti sembrano essere d'accordo. Anche Fabrizio Castori, al termine di Salernitana-Venezia, non ha nascosto il suo scetticismo.

Nel frattempo il tecnico avrà appena 24 ore per preparare il big match con il Monza. Oggi alla ripresa Aya e Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica, mentre Guerrieri ha svolto lavoro atletico specifico. Da capire se il centrocampista riuscirà a stringere i denti per accomodarsi almeno in panchina. Un dubbio che sarà sciolto domani alle 16, quando i granata effettueranno la rifinitura in vista del match contro i lombardi.