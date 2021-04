Colpo di scena: la serie B si ferma subito fino al 1° maggio La Salernitana si è astenuta insieme ad altre tre società

La serie B si ferma subito per consentire al Pescara di recuperare le partite non disputate causa Covid. Il colpo di scena è arrivato nel corso dell'assemblea straordinaria convocata dal presidente Mauro Balata: i rappresentanti dei club cadetti hanno deliberato lo stop immediato del torneo che tornerà in campo il 1° maggio. Nel frattempo il Pescara - che è stato bloccato dall'Asl fino al 26 aprile - recupererà il 27 aprile la sfida non disputata ieri contro la Virtus Entella e il Pordenone quella con il Pisa. Probabile che in quel periodo venga inserita anche Empoli-Chievo Verona, altra sfida da recuperare. Il torneo, poi, ripartirà il 1° maggio con la 35esima giornata, quindi si disputeranno quattro partite in dieci giorni. La Salernitana, che si è astenuta dalla votazione al pari di altre tre società, ripartirà dal big match con il Monza (inizialmente in programma martedì 20 aprile). Poi il 4 maggio sarà di scena in casa del Pordenone, il 7 maggio ospiterà l'Empoli e il 10 maggio chiuderà la stagione in casa del Pescara.

Slitterà di tre giorni, invece, l'inizio dei play-off che prenderanno il via il 13 maggio.

Di seguito il comunicato ufficiale della Lega B:

A seguito di delibera assembleare odierna, a parziale modifica ed integrazione del C.U. LNPB n. 1 del 9 settembre 2020 (“Date Campionato Serie BKT 2020/2021”), del C.U. LNPB n. 3 del 10 settembre 2020 (“Calendario Serie BKT 2020/2021”) e del C.U. LNPB n. 204 del 7 aprile u.s. (“Programma gare 15ª e 16ª giornata di ritorno”) e di ogni altra determinazione precedente, si comunicano qui di seguito le nuove date della 16ª, 17ª, 18ª e 19ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare di playoff e playout:

16ª giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021

17ª giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021

18ª giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021

19ª giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021

In conformità alle previsioni regolamentari interne, le partite della 18ª e 19ª giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea, salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare.

Date eventuali gare playoff e playout Campionato Serie BKT 2020/2021

Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara “secca”)

Giovedì 13 maggio 2021 (5ª – 8ª e 6ª – 7ª)

Semifinali (andata)

Lunedì 17 maggio 2021 (5ª/8ª – 4ª e 6ª/7ª – 3ª)

Semifinali (ritorno)

Giovedì 20 maggio 2021 (3ª - 6ª/7ª e 4ª - 5ª/8ª)

Finali

Domenica 23 maggio 2021 (andata)

Giovedì 27 maggio 2021 (ritorno)**

Playout per la permanenza nel Campionato di Serie B

Sabato 15 maggio 2021 (andata) (17ª – 16ª)

Venerdì 21 maggio 2021 (ritorno) (16ª – 17ª)