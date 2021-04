Serie B, il rush finale si giocherà tutto in contemporanea Ufficializzati gli orari e le date delle ultime quattro giornate

I sogni di gloria della Salernitana passano per la prima decade di maggio. La Lega B ha da poco ufficializzato gli orari e le date delle ultime quattro giornate. Dopo lo stop forzato il torneo cadetto ripartirà il 1° maggio e terminerà il 10. Tutte le partite si disputeranno in contemporanea, sempre alle 14. I granata ospiteranno il Monza il 1° maggio, poi il 4 saranno di scena a Pordenone, il 7 giocheranno con l'Empoli all'Arechi e il 10 chiuderanno la stagione in casa del Pescara.

16a GIORNATA DI RITORNO

Sabato 1 maggio 2021

ore 14.00 ASCOLI – EMPOLI

ore 14.00 BRESCIA – SPAL

ore 14.00 COSENZA – PESCARA

ore 14.00 CREMONESE – REGGINA

ore 14.00 FROSINONE – PISA

ore 14.00 LECCE – CITTADELLA

ore 14.00 REGGIANA – PORDENONE

ore 14.00 SALERNITANA – MONZA

ore 14.00 VENEZIA – CHIEVOVERONA

ore 14.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA

17a GIORNATA DI RITORNO

Martedì 4 maggio 2021

ore 14.00 CHIEVOVERONA – CREMONESE

ore 14.00 CITTADELLA – V. ENTELLA

ore 14.00 EMPOLI – COSENZA

ore 14.00 L.R. VICENZA – BRESCIA

ore 14.00 MONZA – LECCE

ore 14.00 PESCARA – REGGIANA

ore 14.00 PISA – VENEZIA

ore 14.00 PORDENONE – SALERNITANA

ore 14.00 REGGINA – ASCOLI

ore 14.00 SPAL – FROSINONE

18a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 7 maggio 2021

ore 14.00 ASCOLI - CITTADELLA

ore 14.00 BRESCIA - PISA

ore 14.00 COSENZA – MONZA

ore 14.00 CREMONESE - PESCARA

ore 14.00 FROSINONE – L.R. VICENZA

ore 14.00 LECCE - REGGINA

ore 14.00 REGGIANA - SPAL

ore 14.00 SALERNITANA - EMPOLI

ore 14.00 VENEZIA - PORDENONE

ore 14.00 V. ENTELLA – CHIEVOVERONA

19a GIORNATA DI RITORNO

Lunedì 10 maggio 2021

ore 14.00 CHIEVOVERONA – ASCOLI

ore 14.00 CITTADELLA – VENEZIA

ore 14.00 EMPOLI – LECCE

ore 14.00 L.R. VICENZA - REGGIANA

ore 14.00 MONZA – BRESCIA

ore 14.00 PESCARA - SALERNITANA

ore 14.00 PISA – V. ENTELLA

ore 14.00 PORDENONE – COSENZA

ore 14.00 REGGINA - FROSINONE

ore 14.00 SPAL - CREMONESE