Salernitana, su 696 nuova puntata di Granatissimi Ospiti il ds granata Angelo Fabiani, Salvatore Gagliano e Roberto Cardinale

Ritorna Granatissimi, la trasmissione di Ottochannel 696 dedicata alla Salernitana. Nella puntata di questa sera ampio approfondimento sul successo conquistato dai granata contro il Venezia e sulla sosta del campionato di serie B decisa dalla Lega, dopo lo stop Covid al Pescara.

Ne parleremo con il ds della Salernitana, Angelo Fabiani, l'ex presidente della Figc Campania, Salvatore Gagliano e l'ex difensore granata, Roberto Cardinale. Come sempre in studio, con Carla Polverino, i nostri opinionisti Tommaso D’Angelo e Peppe Iannicelli.

Nel corso della trasmissione andrà in onda anche un'intervista all'assessore allo Sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno.

Non mancherà lo spazio per l'interazione da casa. Per intervenire in diretta, basterà chiamare il numero verde gratuito 800 919 002 o inviare un messaggio sms o whatsapp al 3428725223.

Un appuntamento da non perdere a partire dalle 21 in diretta sul canale 696 DTT e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/