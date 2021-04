Salernitana, carica social aspettando l'esito dei tamponi Risultati attesi per il tardo pomeriggio. Lombardi: "Da ogni caduta si impara come rialzarsi"

La Salernitana sta vivendo ore di grande attesa e fibrillazione. La squadra granata, dopo il caso positivo comunicato mercoledì mattina, attende di conoscere l'esito del secondo giro di tamponi. Nella giornata di ieri calciatori, staff e dirigenti si sono sottoposti al controllo anti-Covid. Al momento, però, non avrebbero ancora ricevuto l'esito dei test che verrà comunicato nel tardo pomeriggio. Tempi più lunghi rispetto al primo ciclo di tamponi: in quel caso i test erano stati effettuati mercoledì pomeriggio e i risultati erano stati comunicati giovedì mattina. Una situazione che sta tenendo con il fiato sospeso l'intera città e dalla quale dipenderanno le scelte della società. Soltanto dopo aver appreso gli esiti dei tamponi, la Salernitana deciderà il da farsi: sul tavolo del club, infatti, c'è anche l'ipotesi di sfruttare il jolly previsto dal protocollo e che consentirebbe ai granata di chiedere il rinvio del match con il Monza. Tutto, però, dipenderà dalla situazione sanitaria che emergerà dai tamponi.

Intanto i granata questa mattina si sono ritrovati allo stadio Arechi per continuare la preparazione in vista del big match contro i brianzoli. Una sfida che potrebbe risultare decisiva per i giochi promozione a cui la Salernitana spera di arrivare nella miglior condizione possibile. L'emergenza Covid sicuramente non aiuta i ragazzi di Castori che, tuttavia, sperano di ricevere quanto prima buone notizie per poter preparare al meglio la super sfida dell'Arechi. L'umore dei calciatori, per fortuna, resta alto: sui social i granata hanno pubblicato una foto che ritrae parte del gruppo a fine allenamento. Lo scatto è stato pubblicato da Cristiano Lombardi - e poi ricondiviso da quasi tutti i compagni - che ha partecipato alla partitella svolta sul prato dell'Arechi. Non a caso l'esterno laziale ha accompagnato all'immagine una didascalia eloquente: "Da ogni caduta si impara come rialzarsi". L'infermeria, dunque, si è quasi svuotata: Coulibaly, Kristoffersen, Sy e Aya hanno svolto un lavoro atletico specifico ma sono sulla via del recupero. I granata domani usufruiranno di un giorno di riposo per ritrovarsi lunedì alle 15 al Mary Rosy.