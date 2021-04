Salernitana, attesa per l'esito del nuovo ciclo di tamponi I controlli sono stati effettuati ieri nonostante il giorno di riposo concesso agli atleti

L'esito dei tamponi atteso per la giornata odierna potrebbe rivelarsi decisivo per la Salernitana. Dopo la positività al Covid riscontrata mercoledì da Fabrizio Castori, la società ha disposto controlli ogni due giorni. Ieri il gruppo squadra si è sottoposto nuovamente al test che potrebbe rivelarsi molto indicativo per la società granata. Nel frattempo il club, pur avendo concesso un giorno di riposo ai calciatori, ha invitato tutti a prestare la massima attenzione per evitare ogni rischio.

Da oggi, infatti, inizia la settimana più importante della stagione: nel pomeriggio la Salernitana si ritroverà al mary rosy per riprendere la preparazione in vista del big match di Monza. L'impegno contro i lombardi risulterà fondamentale per i giochi promozione. Tra l'altro da sabato prenderà il via un tour de force caratterizzato da quattro partite in dieci giorni. La Salernitana vuole arrivarci al meglio della condizione per giocarsi tutte le sue chance di riuscire a centrare la promozione in serie A.

Sabato all'Arechi non ci sarà in panchina Fabrizio Castori che sarà sostituito dal suo vice Riccardo Bocchini. In stagione era già successo tre volte che l'allenatore in seconda sostituisse il marchigiano. Il tecnico della Salernitana, tuttavia, continua a restare in stretto contatto con il gruppo e, seppur a distanza, spera di riuscire a trasmettere gli stimoli giusti per affrontare la massimo il rush finale di stagione.