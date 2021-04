Salernitana: infermeria vuota e tamponi negativi per tutti Buone notizie alla ripresa della preparazione, domani nuovo ciclo di controlli anti-Covid

La Salenitana può tirare un altro sospiro di sollievo. Dopo la positività di Fabrizio Castori (emersa mercoledì scorso), anche il terzo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti i tesserati. «La squadra si sottoporrà nuovamente ai tamponi nella giornata di domani», ha fatto sapere il club in una nota. La guardia, in ogni caso, resta alta e la società ha invitato tutti a prestare la massima attenzione. All'orizzonte, infatti, c'è il rush finale di campionato che prenderà il via sabato all'Arechi contro il Monza e nel giro di dieci giorni prevede la disputa di quattro partite.

Oggi pomeriggio i granata si sono ritrovati al Mary Rosy per iniziare a preparare questo ciclo terribile d'incontri. La squadra, guidata dal vice Riccardo Bocchini, ha aperto la seduta con una fase di attivazione tecnico-coordinativa seguita da un lavoro metabolico con palla. In gruppo sono tornati anche Coulibaly, Sy, Kristoffersen e Durmisi che nei giorni scorsi avevano lavorato a parte. Contro il Monza, dunque, la Salernitana avrà a disposizione l'intero organico, fatta eccezione per Djuric che dovrà scontare un turno di squalifica e Aya che sta effettuando la riabilitazione fuori città. Non è da escludere nemmeno la convocazione di Lombardi che da settimane sta lavorando sodo per provare a recuperare la miglior condizione. La preparazione dei granata riprenderà domani alla ore 15:00