Atleti del Monza al Casinò, l'Ats Brianza effettua i tamponi

L'Agenzia di Tutela della Salute Brianza ha già preso in carico le situazioni degli otto calciatori del Monza che, ieri pomeriggio, al termine dell'allenamento si sono recati al Casinò di Lugano. “Una leggerezza averlo fatto in questo periodo”, secondo il club biancorosso che “ha prontamente comunicato l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale”. Secondo quanto appreso, i tesserati sono anche già stati sottoposti a tampone e l'Ats Brianza è in attesa di conoscere gli esiti dei test effettuati. La vicenda, dunque, potrebbe avere risvolti molto importanti. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di Granatissimi, la trasmissione di Ottochanne 696 in programma questa sera alle 21 sul canale 696. I brianzoli, infatti, sabato 1° maggio alle 14 saranno di scena a Salerno per uno scontro diretto molto importante per i giochi promozione.