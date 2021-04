Salernitana, al Mary Rosy "allenamenti in videochiamata" Il tecnico, alle prese con il Covid, prova a far sentire la sua vicinanza

La tecnologia sta aiutando Fabrizio Castori a restare in contatto con i suoi calciatori. Il tecnico della Salernitana, dopo essere risultato positivo al Covid, è rimasto comunque in stretto contatto con il gruppo. A più riprese l'allenatore marchigiano ha videochiamato la squadra, provando a trasmettere grinta e determinazione in vista del rush finale. Nelle scorse ore, intanto, la Salernitana ha potuto tirare un sospiro di sollievo: anche il terzo ciclo di tamponi effettuato domenica ha dato esito negativo. Oggi calciatori, dirigenti e staff veranno nuovamente sottoposti al controllo, al fine di scongiurare ogni rischio. Nel frattempo la formazione granata ha iniziato anche a preparare la sfida con i brianzoli: Coulibaly ha smaltito i postumi dell'infortunio ed ha lavorato regolarmente con la squadra. Stesso discorso anche per Lombardi, Sy, Kristoffersen e Durmisi che avevano approfittato della sosta forzata per lavorare a parte.