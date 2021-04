Salernitana, prove generali al Mary Rosy in vista del Monza In Lombardia niente allenamento per gli 8 tesserati biancorossi, sguardo puntato anche al Lecce

Il polverone che ha travolto il Monza quasi ha fatto passare in secondo piano le vicende di campo. Ma a 48 ore dalla sfida dell’Arechi, la concentrazione delle due squadre inizia ad essere massima. La Salernitana oggi si è ritrovata al Mary Rosy dove ha fatto le prove generali in vista della super sfida dell’Arechi. Sotto la guida del vice Riccardo Bocchini, i granata hanno effettuato due tempi di partita a campo ridotto. Il cavalluccio marino sembra intenzionato a tornare al 3-5-2, anche in considerazione del recupero di Coulibaly che è pronto a riprendersi una maglia da titolare in mediana. Chi, invece, sarà costretto a mordere nuovamente il freno è Lombardi: l’esterno ha accusato un affaticamento muscolare per il quale ha dovuto sostenere una nuova seduta di fisioterapia. Ancora ai box anche Aya che difficilmente tornerà disponibile per il finale di stagione. Domani mattina alle 10 la Salernitana effettuerà l’ultimo allenamento che precederà la sfida con il Monza.

In giornata i calciatori granata hanno effettuato anche un nuovo ciclo di tamponi che hanno dato esito negativo per tutti.

Sul fronte brianzolo, invece, la rifinitura è in programma alle 14. Brocchi, quasi sicuramente, dovrà fare a meno degli otto calciatori che, dopo essere stati al Casinò di Lugano, dovranno osservare la quarantena fiduciaria. Da quanto filtra gli otto tesserati non si sono allenati con il gruppo e sono rimasti a casa. La società sta facendo il possibile per provare a sbloccare la situazione ma lo sguardo è proiettato anche alla sfida con il Lecce. Lo stop dell’autorità sanitaria, infatti, sarebbe di dieci giorni ed il rischio di dover saltare due scontri diretti consecutivi è concreto. La situazione, tuttavia, è in continua evoluzione e i colpi di scena registrati negli ultimi giorni lasciano aperto ogni scenario. Il quadro potrà essere definitivo soltanto domani pomeriggio, al termine della rifinitura che precederà la partenza per la Campania.