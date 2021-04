Il Monza lascia a casa gli otto calciatori del Casinò «Scelta tecnica dovuta a deficit di preparazione ma avrebbero potuto esserci»

Dopo giorni di fibrillazioni sull'asse Salerno-Monza, la società biancorossa ha chiuso il caso relativo agli otto calciatori che lunedì hanno trascorso qualche ora al Casinò di Lugano, in Svizzera. Il club brianzolo ha deciso di lasciare a casa per scelta tecnica gli otto calciatori che, non essendosi allenati con il gruppo, non erano al meglio della condizione. Nella lista dei convocati, infatti, non figurano Anastasio, Armellino, Bellusci, Barillà, Bettella, Boateng, Donati e Gytkjaer.

Il Monza, però, ha sottolineato che sia l'Ats Brianza che quella di Milano avevano disposto l'isolamento attivo e che, quindi, avrebbero potuto disputare la sfida con la Salernitana.

«L' A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l'isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto.

Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell'1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile».

Una scelta che era stata "caldeggiata" anche dagli ultras della Curva Davide Pieri: «Ci piacerebbe che a prescindere dalla possibilità di portare questi giocatori a Salerno, gli stessi rimanessero a Monza per scelta e non per imposizione e che i giocatori che scenderanno in campo dimostrino di poterne fare a meno. Così è..... siamo gli ultras del Monza», si legge in una nota condivisa sui social.



Al termine della rifinitura, svolta sul prato dell'U-Power Stadium, il tecnico Cristian Brocchi ha convocato 21 giocatori:

Ecco la lista completa:

Barberis, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Scaglia, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Saio, Rubbi, Diaw, Magli, Robbiati, D'Alessandro, Pirola.