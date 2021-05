LIVE | Salernitana-Monza 0-1 Segui tutti gli aggiornamenti sul big match dell'Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Monza

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyombér Veseli; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Tutino, Gondo. A disposizione: Adamonis, Coulibaly, Mantovani, Sy, Schiavone, Cicerelli, Aya, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi. Allenatore: Bocchini.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Scaglia, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Scozzarella, Colpani, Carlos Augusto; Diaw, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Robbiati, D’Errico, Saio, Balotelli, D’Alessandro, Ricci, Magli, Barberis. Allenatore: Brocchi.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta - assistenti: Mondin e Dei Giudici - IV uomo: Paterna.

RETI: 4' st Frattesi (M)

NOTE. Ammoniti: Pirola (M). Angoli: 1-3. Recupero: 0' pt

4' - GOL MONZA - Pasticcio tra Di Tacchio e Gyomber, Frattesi ne approfitta, si presenta a tu per tu con Belec che non perdona.

1' - Si riparte all'Arechi: il Monza dà il calcio d'inizio ai secondi 45'

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: all'Arechi si va al riposo sul risultato di 0-0.

43' - Salernitana pericolosa: Kiyine parte dalla sinistra, si accentra e calcia a rete: Di Gregorio si stende sulla sua sinistra e salva.

39' - Brutta entrata di Pirola su Tutino: giallo per il difensore del Monza.

27' - Cross dalla destra di Casasola, spizzata di Gondo che si perde alta sulla traversa.

19' - Ci prova Capezzi con un'azione personale, conclusione dal limite che trova pronto Di Gregorio.

13' - Monza pericolosissimo: Sampirisi calcia a volo dalla distanza, Belec devia e la palla si stampa sulla traversa.

11' - Monza prova a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la difesa granata rspinge, palla sui piedi di Sampirisi che calcia a rete, la palla viene deviata in angolo.

3' - Contatto in area di rigore tra Frattesi e Gondo, l'arbitro lascia correre tra le proteste dei calciatori granata. Episodio molto dubbio.

Fischio d'inizio: è la Salernitana a dare il calcio d'inizio alla sfida.

Le squadre stanno facendo il loro inresso sul rettangolo verde dell'Arechi: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Monza.

È il giorno di Salernitana-Monza. All'Arechi i granata si giocano un pezzo di promozione. E il clima che si respira in via Allende è da super-sfida. I tifosi hanno atteso l'arrivo del pullman dei granata, intonando cori e accendendo fumogeni. Ingente anche il dispiegamento di forze dell'ordine che hanno scortato il bus dei brianzoli.

In campo la Salernitana dovrà fare a meno di Djuric (squalificato) oltre che del suo allenatore Castori, alle prese con il Covid. A guidare in panchina il cavalluccio marino sarà il vice Bocchini che ha optato per il 3-5-2: in mediana spazio a Kiyine e Capezzi (preferito a Coulibaly), mentre in avanti Tutino farà coppia con Gondo.

In tribuna i co-patron Marco Mezzaroma e Claudio Lotito oltre all'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.