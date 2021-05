Salernitana in silenzio «per evitare polemiche» La società ha scelto di non commentare il ko con il Monza, martedì trasferta a Pordenone

«Vi comunico che onde evitare polemiche non parlerà nessuno nel post-gara». Così la Salernitana, attraverso il suo ufficio stampa, ha comunicato la decisione di non tenere la consueta conferenza stampa post-partita. Il club di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ha scelto di non commentare il ko con il Monza, al fine di evitare polemiche e proiettarsi subito alla sfida con il Pordenone. Il calendario, infatti, è serrato e prevede altre tre partite in nove giorni: si parte martedì in Veneto dove il cavalluccio marino troverà una squadra che si è ritrovata invischiata nella notta per non retrocedere. Venerdì, poi, all'Arechi arriverà la capolista Empoli che potrebbe aver già centrato la promozione in massima serie. Lunedì 10 maggio, infine, i granata sfideranno il Pescara in trasferta: gli adriatici sono penultimi e, dopo il ko subito a Cosenza sono quasi matematicamente retrocessi. Alla Salernitana il compito di continuare a tenere vivo il sogno serie A.