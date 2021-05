Salernitana: Djuric torna titolare, dubbio Gondo-Tutino Domani contro il Pordenone probabile conferma del 3-5-2 per i granata

La posta in palio è altissima e il silenzio con cui la Salernitana ha scelto di preparare la sfida con il Pordenone è emblematico. Come era accaduto già dopo il match di sabato contro il Monza, la società granata ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. In Veneto, infatti, la formazione granata si gioca una sfida da dentro o fuori: un successo, considerato anche lo scontro diretto tra Monza e Lecce, terrebbe vivo il sogno promozione e permetterebbe al cavalluccio marino di affrontare con entusiasmo le ultime due partite con Empoli e Pescara. A Lignano Sabbiadoro, però, la Salernitana si troverà di fronte una squadra che ha necessità di fare punti per evitare di essere risucchiata in zona play-out.

Situazioni differenti che rendono altissima la posta in gioco. Bocchini, vice di Castori che è ancora positivo al Covid, dovrebbe confermare il 3-5-2 ma cambiando qualche interprete rispetto all'ultima sfida. Il rebus principale riguarda l'attacco: Djuric tornerà titolare ma non è chiaro se farà coppia con Tutino o con Gondo. Il primo è apparso leggermente in affanno, mentre il secondo ha speso tanto contro i brianzoli. Lo staff tecnico ci sta pensando e molto dipenderà anche dalle altre pedine che scenderanno in campo.

In difesa sarà Mantovani a sostituire lo squalificato Veseli, mentre a centrocampo tornerà Coulibaly che dovrebbe essere preferito a Kiyine; Di Tacchio e Capezzi completeranno la cerniera di centrocampo, Casasola agirà a destra ed uno tra Jaroszynski e Cicerelli sull'out mancino.