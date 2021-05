Salernitana, assalto al Pordenone per continuare a sognare Sfida verità per i granata: Gondo farà coppia con Djuric. Le probabili formazioni

La Salernitana va a caccia di un successo per continuare a sognare la promozione diretta in serie A. Quando mancano tre giornate alla fine della stagione, i granata si giocano tutto in casa del Pordenone. Un esame durissimo, considerata anche la posizione di classifica dei neroverdi, in corsa per evitare i play-out. Il cavalluccio marino dovrà provare a fare subito la partita, sperando di ricevere buone notizie dagli altri campi. Bocchini, vice di Castori, alla fine potrebbe cambiare assetto: il tecnico, infatti, proverà a sfruttare la vivacità degli esterni per mettere in difficoltà l'undici friulano. Casasola e Jaroszynski saranno i due terzini, mentre Kupisz e Kiyine i due esterni di centrocampo; Gyomber e Bogdan completeranno il reparto davanti a Belec. In attacco sarà Gondo – preferito a Tutino – a fare coppia con Djuric.

PORDENONE-SALERNITANA

(fischio d'inizio: ore 14)

Le probabili formazioni:

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Misuraca, Calò, Scavone; Zammarini; Ciurria, Musiolik. In panchina: Bindi, Stefani, Vogliacco, Magnino, Pasa, Bassoli, Biondi, Finotto, Mallamo, Butic, Chrzanowski, Rossetti. Allenatore: Domizzi.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kupisz, Coulibaly, Capezzi, Kiyine; Gondo, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Durmisi, Mantovani, Sy, Boultam, Di Tacchio, Cicerelli, Schiavone, Anderson, Kristoffersen, Tutino. Allenatore: Castori (in panchina Bocchini).

ARBITRO: Marini di Roma – assistenti: Di Vuolo e Rossi – IV uomo: Ayroldi