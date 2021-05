LIVE | Pordenone-Salernitana 0-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Pordenone-Salernitana

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini, Pasa, Scavone; Mallamo; Ciurria, Butic. In panchina: Bindi, Fasolino, Berra, Stefani, Calò, Musiolik, Magnino, Misuraca, Bassoli, Biondi, Rossetti, Chrzanowski. Allenatore: Domizzi

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kupisz, Di Tacchio, Capezzi, Kiyine; Gondo, Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Durmisi, Mantovani, Sy, Boultam, Cicerelli, Coulibaly, Schiavone, Anderson, Kristoffersen, Tutino. Allenatore: Castori (in panchina Bocchini).

ARBITRO: Marini di Roma – assistenti: Di Vuolo e Rossi – IV uomo: Ayroldi

RETI: 7' pt Gondo (S).

NOTE. Angoli: 5-2. Recupero: 1' pt

5' - Doppia occasione per la Salernitana: Jaroszynski da due passi preferisce servire Gondo piuttosto che calciare a rete, sul cross seguente è Di Tacchio ad alzare di testa alto sulla traversa.

2' - Il Pordenone prova a farsi vedere nell'area di rigore granata con Butic che calcia a lato.

1' - Si riparte.

SECONDO TEMPO

46' - Fine primo tempo: Salernitana avanti 1-0 sul Pordenone, decide per ora la rete messa a segno da Gondo.

45' - un minuto di recupero.

40' - Pordenone pericolosissimo: Ciurria controlla in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si gira e calcia fortissimo a rete, palla che esce d'un soffio.

33' - Casasola sfonda sulla destra, entra in area e calcia, Perisan devia in angolo.

25' - Pordenone pericoloso: colpo di testa di Ciurria che si perde a lato d'un soffio.

20' - La Salernitana prova a colpire in contropiede: Casasola appoggia per Kupisz che entra in area e tenta la conclusione, palla sull'esterno della rete.

10' - Cross dalla trequarti di Casasola, Gondo svetta più in alto di tutti ma la palla si perde alta sulla traversa.

7' - GOL SALERNITANA - Palla in profondità dalla difesa, Gondo va via a Barison e con un pallonetto delizioso supera Perisan. Granata avanti.

2' - Primo lampo del match: cross dalla sinistra di Falasco, girata di testa di Zammarini che trova attento Belec.

1' - La Salernitana dà il calcio d'inizio al match.

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Pordenone-Salernitana: le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana. Granata in campo con il 4-4-2 con Gondo accanto a Djuric in avanti. In difesa Casasola e Jaroszynski saranno i due esterni con Bogdan e Gyomber centrali. A centrocampo ancora panchina per Coulibaly: Di Tacchio e Capezzi formeranno la diga centrale, con Kupisz e Kiyine sulle corsie esterne. In avanti, come detto, tocca alla coppia dello scorso campionato. Diverse novità, invece, nel Pordenone di Domizzi.