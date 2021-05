Salernitana, Castori è negativo al Covid e torna in panchina L'allenatore partirà con la squadra per Pescara

Fabrizio Castori ha vinto la sua battaglia contro il Covid e domani sarà regolarmente in panchina per la sfida che mette in palio la serie A. Il tecnico della Salernitana, come comunicato dal club, ieri e oggi si è sottoposto ad un doppio tampone che ha dato esito negativo. Dopo 19 giorni dal contagio, dunque, l'allenatore del cavalluccio marino si è negativizzato e potrà guidare i suoi calciatori nella sfida più importante della stagione.