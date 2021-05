Caso Grassadonia, la figlia sporge denuncia ai carabinieri L'episodio è stato raccontato ai carabinieri, indagini in corso

L’episodio avvenuto ieri sera a Salerno e che ha visto coinvolta la figlia di Gianluca Grassadonia è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Salerno. Questa mattina la 18enne ha raccontato ai militari l’accaduto, ricostruendo quanto successo intorno alle 22 in una zona del centro di Salerno. La giovane, da quanto si apprende, è stata avvicinata nei pressi della sua abitazione da due ragazzi che, indossando mascherina e cappuccio, l’hanno spinta e le hanno detto delle parole in dialetto legate alla sfida di domani tra Pescara e Salernitana e al ruolo del padre, tecnico degli adriatici. Deve perdere o non torna più a casa, il concetto del messaggio. La ragazza, che non ha riportato lesioni, è riuscita ad allontanarsi e a rientrare in casa. Questa mattina, poi, la denuncia ai carabinieri che sono al lavoro per risalire ai responsabili.