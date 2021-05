Salernitana, dopo 23 anni a Pescara c'è in palio la serie A Castori ritorna in panchina dopo 19 giorni: le probabili formazioni

Esattamente ventitrè anni dopo, Salerno e la Salernitana sognano il ritorno in serie A. Contro il già retrocesso Pescara i granata hanno la possibilità di conquistare la promozione in massima serie. All'Adriatico, dopo 19 giorni di isolamento forzato, ci sarà anche Fabrizio Castori, condottiero del cavalluccio marino che, dopo aver battuto il Covid, spera di festeggiare nel migliore dei modi la sua 500esima panchina in serie B. Il tecnico marchigiano schiererà i granata con il 3-5-2: davanti a Belec, Mantovani sostituirà Veseli nel terzetto difensivo che sarà completato da Gyomber e Bogdan. Di Tacchio sarà il perno di centrocampo con Kiyine e Capezzi ai suoi fianchi e Casasola e Jaroszysnki sulle corsie esterne. In avanti tocca ancora a Gondo e Tutino.

Il Pescara del salernitano Grassadonia farà 4-3-3: Vokic, Odgaard e Capone formerà il tridente offensivo. In campo anche l'ex Busellato, soltanto panchina per Giannetti.

PESCARA-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Guth, Volta, Sorensen, Nzita; Busellato, Valdifiori, Machin; Vokic, Odgaard, Capone. In panchina: Radaelli, Bellanova, Masciangelo, Omeonga, Tabanelli, Giannetti, Ceter, Galano, Riccardi, Chiarella, Longobardi, D'Aloia. Allenatore: Grassadonia.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Tutino, Gondo. In panchina: Adamonis, Aya, Durmisi, Veseli, Sy, Boultam, Kupisz, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Prontera di Bologna – assistenti: Massara e Trinchieri – IV uomo: Meraviglia.