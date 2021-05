Salernitana, la famiglia Lotito annuncia l’addio Ad attendere il rientro della squadra all’Arechi anche Enrico Lotito e Cristina Mezzaroma

Dopo aver conquistato la mAssima categoria, i giocatori della Salernitana hanno fatto ritorno in città. Ad accogliere il pullman all'Arechi anche il figlio di Claudio Lotito, Enrico e la moglie, Cristina Mezzaroma che hanno ufficializzato l'addio.

"Voglio fare i miei complimenti al direttore Angelo Fabiani e al mister Castori, grande condottiero che ha portato i ragazzi a questo risultato. I ragazzi hanno fatto una cavalcata incredibile e hanno reso felice l'intera provincia e non solo. Volevo dedicare questa promozione a tutta la mia famiglia, a mio zio Marco, a mio nonno Gianni e mia nonna Nives che hanno supportato e tifato i colori granata.” Ha dichiarato Enrico Lotito prima dell’arrivo della squadra.

Ed infine un commento doloroso in merito alla morte del giovane Loris, avvenuta ieri sera durante i festeggiamenti: "Vorrei poi ricordare con immensa tristezza il giovane 28enne Loris, scomparso tragicamente ieri. Un pensiero a tutti i tifosi che ci hanno lasciato. Questa promozione è dedicata anche a loro. Grazie a tutti e sempre forza Salernitana.”

Anche la moglie del presidente Lotito, Cristina Mezzaroma, ha voluto salutare la squadra e ufficializzare il passaggio di consegne: “Una promozione che viviamo con immensa gioia ma anche con un filo di tristezza, la proprietà rimarrà a mio figlio ancora per 30 giorni. Ovviamente rimangono momenti belli e difficili, come tutte le esperienze della vita. Sono orgogliosa di mio figlio, di mio marito, di mio fratello che, a dispetto di tutti e tutto, avevano promesso una cosa e l’hanno portata a termine raggiungendo un traguardo meritatissimo per la Salernitana e per la città che occupa un posto particolare nel mio cuore. Non tanto da un punto di vista calcistico, io non me ne intendo molto, ma dal punto di vista umano, con gente solare, allegra e capace di grandissime emozioni. Mi auguro che la nuova società sappia gestire, curare e amare questa squadra così come ha fatto la mia famiglia. Auguro tutto il meglio."