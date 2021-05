Salernitana, Tutino: «Futuro? Fosse per me resterei qui» L'attaccante è stato protagonista della promozione in serie A

Con 13 reti messe a segno Gennaro Tutino è stato tra i principali protagonisti della promozione in serie A della Salernitana. Un tassello da cui la società granata potrebbe ripartire. Prima, però, bisognerà esercitare il diritto di riscatto dal Napoli (fissato a 5 milioni), club proprietario del cartellino. La formula del prestito, infatti, prevedeva l'obbligo di riscatto in caso di promozione ma con almeno 15 gol segnati.

Oggi pomeriggio al rientro a Salerno il calciatore è stato acclamato dai tifosi presenti all’esterno dell’Arechi. «Sei stato grande, resta con noi», il messaggio urlato da un tifoso. «Resti a Salerno? Non dipende da me, se fosse per me sì ma non dipende da me», ha risposto telegraficamente l’attaccante che ha voluto rivolgere anche un pensiero a Loris Del Campo, 28enne morto a causa di un incidente stradale avvenuto deceduto durante i festeggiamenti per la promozione in A. «Mi dispiace per quanto accaduto, so che questo ragazzo era un nostro tifoso. Ci dispiace. Oggi - ha concluso - meglio il silenzio e il rispetto per la famiglia».