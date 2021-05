Salernitana, Mezzaroma: «Non subiremo esproprio proletario» «Una cessione ha necessità di tempi, probabilmente poco compatibili con la normativa»

«Come in tutti i lunghi cammini e nei lunghi viaggi, quando si arriva a meta, c’è gioia. Però, c’è anche forse un velo di malinconia, di tristezza. Però, siamo contenti. Sul futuro, noi, naturalmente, troveremo una soluzione che sia compatibile e prevista dalle normative, sia sportive che civili. Mi sento di dire che qualunque essa sia, la Salernitana continuerà ad essere in buone mani». Lo ha detto Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana ai microfoni di Ottochannel 696, prima di prender parte alla cerimonia di premiazione per la promozione in serie A. «Noi abbiamo chiaro il perimetro della normativa, però sicuramente non vogliamo subire un esproprio proletario, nel senso che una cessione ha necessità di tempi, di verifiche, probabilmente, poco compatibili con i termini previsti dalla normativa. Noi abbiamo tutta l’intenzione di ottemperare a quanto previsto dalla normativa», ha sottolineato parlando del tema della multiproprietà.