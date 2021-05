Lotito dovrà cedere la Salernitana entro il 25 giugno La decisione del Consiglio Federale

Claudio Lotito avrà due settimane in più per cedere la Salernitana, pena la non ammissione del club campano al massimo campionato. L'ha stabilito il Consiglio Federale di oggi, a Roma, fissando al 25 giugno (3 giorni prima dalla scadenza della procedura di iscrizione) la data limite per evitare la multiproprietà da parte del dirigente romano, presidente della Lazio. A confermarlo, uscendo da via Allegri, anche il numero uno della Lega di Serie B, Mauro Balata. La Salernitana è stata promossa in Serie A il 10 maggio, con comunicato ufficiale del giudice sportivo pubblicato il giorno successivo. (ITALPRESS)