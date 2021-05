Trincerone granata, Pezzali: Bellissimo!Salerno Sei Fantastica Il cantante ha condiviso uno scatto della scenografia allestita lungo il Trincerone

“Bellissimo! Salerno SEI FANTASTICA!” La gioia per la Salernitana coinvolge anche il cantante Max Pezzali. Pochi giorni fa, una serie di lunghi striscioni ha tinto di granata il trincerone della città. I versi della canzone “Sei Fantastica” hanno incorniciato la strada, regalando una nuova dedica alla squadra per celebrare la promozione in Serie A. Le immagini hanno fatto il giro del web e, questa sera, il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto del luogo, complimentandosi. Non è la prima volta che le parole di Max Pezzali vengono riprese dai tifosi granata. Tra i tanti commenti sotto il suo post, c’è chi ricorda, infatti, che nel 1997, sempre in occasione della promozione in massima serie della squadra, “La dura legge del gol” fu protagonista in una delle tante coreografie della Curva Sud.