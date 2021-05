Salernitana, festa e attese sul futuro societario Altre occasioni per celebrare il ritorno della società granata in Serie A

Ovazione per Fabrizio Castori e per tutti i granata al centro sportivo "Mary Rosy". Gli ultras del Direttivo Salerno hanno raggiunto il quartier generale della Salernitana per il tributo a chi ha regalato il ritorno in massima serie. La festa prosegue e si rinnova con il passare dei giorni. Vola via tutto grazie al percorso entusiasmante, costruito di settimana in settimana dal gruppo guidato da Castori, leader nel cammino che ha garantito la promozione in Serie A. Nella giornata di domani, appuntamento in Comune con la squadra che sarà ricevuta dal sindaco, Vincenzo Napoli, e dall'intera giunta. Sabato è previsto un ulteriore evento con i tifosi. Nel frattempo, la squadra sta completando la stagione con gli allenamenti di cosiddetta off-season. La città attende novità sul fronte societario. Lunedì scorso, nel consiglio federale è stata ribadita l'impossibilità della doppia proprietà. Il mese di giugno determinerà la pianificazione di diversi aspetti, come quello relativo allo stadio Arechi, per il quale c'è da definire il rientro nei parametri di Serie A, già preventivati dall'amministrazione comunale.