Lotito: «Salernitana continuerà percorso di solidità e forza» Il co-patron a Salerno: «Dobbiamo trovare la soluzione per consentire al club di proseguire»

«Anche io, entrando in questa sala, sono tornato indietro con la mente, ricordando con quanto entusiasmo siamo stati accolti all’epoca… Marotta (Felice) è stato uno degli artefici iniziali della nostra impostazione di questa società perché non c’era nulla, non c’era manco un pallone. Questo lo dico perché il compito che ci fu delegato dal sindaco di allora era un compito molto arduo. Noi prendemmo un impegno che avremmo riportato la Salernitana nel calcio che conta. Oggi l’abbiamo realizzato questo compito con molta soddisfazione, con molto orgoglio perché avete visto quante squadre ben più blasonate e più, sulla carta, apparentemente, attrezzate non hanno raggiunto l’obiettivo». Così Claudio Lotito, co-patron della Salernitana durante la cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Salerno per celebrare la promozione in serie A. «Questo significa che c’è stato un lavoro, un lavoro da parte dei giocatori in particolar modo, dello staff tecnico, ma di tutta la società nel suo insieme che hanno costruito un clima familiare di unità, di determinazione, di voglia di raggiungere a tutti i costi questo obiettivo».

L'imprenditore laziale ha, poi, parlato anche del futuro. «Noi oggi ci troviamo di fronte a un problema purtroppo, che è un problema normativo che dobbiamo cercare di trovare una soluzione che contemperi le esigenze della città con le esigenze e il rispetto delle regole. Noi faremo del tutto affinché la Salernitana continui in questo tragitto, in questo percorso di solidità, di forza sportiva e, soprattutto, di organizzazione. È nostro compito sicuramente non disperdere questo patrimonio e soprattutto quello che abbiamo fatto. Anzi, lo vogliamo preservare e tramandare nel tempo. Vogliamo che la Salernitana continui in questo cammino perché oggi è una delle 20 società del calcio che conta. Lo dico - ha aggiunto - perché sono anche un rappresentante di quella istituzione e conosco l’importanza di appartenere alla Lega di Serie A. E’ un’importanza economica, ma è un’importanza anche il messaggio che uno manda attraverso quello che rappresenta al mondo intero perché il campionato di Serie A è un campionato visto in tutto il mondo. Quindi, significa portare alla ribalta anche la città di Salerno. Questo non ha bisogno solo della squadra per farlo, però la squadra è un veicolo mediatico fondamentale. Nel momento in cui la squadra ottiene dei risultati, significa che il tessuto cittadino è propositivo a costruire e a vincere le sfide quotidiane che un’amministrazione come la squadra deve compiere quotidianamente per poter raggiungere certi obiettivi e soddisfare al massimo gli interessi della collettività. Oggi un interesse prevalente è stato soddisfatto: la passione che questa città ha per il calcio. la prima cosa che mi ha entusiasmato in quel compito di cui ci siamo fatti carico è stata proprio l’entusiasmo che questa città ha nei confronti del calcio».

Per Lotito è necessario «creare una sinergia che serve per poter raggiungere nuovi traguardi. Noi come società dobbiamo purtroppo in questo momento trovare la soluzione legale rispettosa delle regole che consentirà alla squadra e alla società di proseguire in questo cammino e di rappresentare sempre nel calcio che conta la città di Salerno».