Salernitana, Vietri sul Mare in festa per la serie A Con Di Tacchio premiato anche Dziczek: «Spero di tornare presto»

Dopo la promozione in serie A anche Vietri sul Mare ha voluto omaggiare Fabrizio Castori ed il suo staff. Il tecnico ed i suoi collaboratori, infatti, in questa stagione sono stati cittadini del comune costiero che li ha sostenuti ed accompagnati verso il traguardo della massima serie. «Qui a Vietri sul Mare – ha sottolineato il sindaco Giovanni De Simone - abbiamo una passione per la Salernitana, c'è una tifoseria molto nutrita e club storici. È un omaggio che facciamo alla Salernitana e al suo mister che è stato nostro ospite. Si vede che Vietri gli ha portato fortuna e gli ha garantito la concentrazione per centrare l'importante risultato della promozione in serie A».

Ma Vietri sul Mare ha avuto un pensiero anche per Patryk Dziczek, : i tifosi, infatti, hanno consegnato un riconoscimento al calciatore polacco, augurandogli di poter tornare presto in campo. Premio consegnato anche a Francesco Di Tacchio e a Vittorio Parigini (a cui sarà fatto recapitare), i due calciatori di Salernitana ed Ascoli che prestarono per primi i soccorsi in campo a Dziczek. «Voglio ringraziare Ciccio e Vittorio Parigini che mi hanno aiutato ad Ascoli, è stata la seconda volta. Io ricorderò cosa hanno fatto insieme a tutte quelle persone che mi hanno aiutato subito», ha detto Patryk Dziczek, evidentemente commosso. «Io ho bisogno di ancora un po' di tempo per tornare in campo, il mio posto è là. Vorrei sempre dare tutto per la squadra e per la Salernitana. Siamo una famiglia, stiamo sempre insieme. Ancora grazie a tutti».

«Per me è un onore rappresentare questa squadra fatta di uomini, con dei valori importanti», gli ha fatto eco Francesco Di Tacchio, capitano del cavalluccio marino. «E' un premio che condividerò con tutti i miei compagni. Speriamo riaprano subito gli stadi perché abbiamo bisogno anche del pubblico per vincere le partire, soprattutto in casa».