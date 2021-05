Salernitana, 30 giorni per risolvere il nodo multiproprietà La società ha ricevuto le prime offerte ma, per ora, manca l'intesa

Il termine fissato dalla Figc per risolvere il nodo multiproprietà scadrà tra trenta giorni esatti. Entro il 25 giugno la Salernitana dovrà cambiare assetto societario per risolvere la situazione d'incompatibilità nella quale si trova attualmente. Una data cerchiata in rosso da Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che, già da tempo, hanno dato mandato ai propri legali di studiare la soluzione per consentire ai granata di disputare la massima serie. I due proprietari hanno anche fissato il prezzo per la cessione che si aggira intorno agli ottanta milioni di euro. Sul tavolo della società sono arrivate le prime manifestazioni d'interesse ma, al momento, il divario tra domanda ed offerta è ancora notevole. La pista più accreditata, in ogni caso, porta ad un fondo estero che avrebbe manifestato un concreto interesse per l'acquisizione della Salernitana. Resta da capire, però, quale sarà la formula: Mezzaroma spera di poter proseguire la sua esperienza, seppur con quote minoritarie. Ma bisognerà valutare se la soluzione sia compatibile con le norme federali.