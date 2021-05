Salernitana, Castori spera nella riconferma di Coulibaly Il club granata può esercitare il diritto di riscatto dall'Udinese

Tra i fedelissimi di Fabrizio Castori da cui potrebbe ripartire la Salernitana in serie A c'è Mamadou Coulibaly. Il centrocampista senegalese, arrivato a gennaio in prestito dall'Udinese, è stato tra i protagonisti della cavalcata in massima serie del cavalluccio marino: su 21 partite, il 22enne ne ha giocate 18, collezionando quasi 1300 minuti con il cavalluccio marino sul petto. La Salernitana potrebbe esercitare il diritto di opzione per il riscatto previsto dal contratto siglato a gennaio e fissato a 2 milioni e mezzo dall'Udinese. Una decisione che dovrà essere presa entro metà giugno e, in particolare, tra il 14 ed il 16 giugno. Il calciatore ha manifestato la sua intenzione di proseguire la sua avventura a Salerno ma molto dipenderà anche da quali saranno gli scenari societari. Per Coulibaly si tratterebbe di un ritorno in serie A: il centrocampista, infatti, la scorsa estate aveva fatto il suo esordio con la maglia dell'Udinese, giocando titolare le prime due partite contro Verona e Spezia ma poi era finire indietro nelle gerarchie tattiche di Gotti. L'esordio assoluto in massima serie, invece, c'era stato nel 2017 con il Pescara, squadra con la quale Coulibaly ha collezionato nove presenze in massima serie. La speranza del 22enne, adesso, è di poter proseguire la sua esperienza in granata, rendendo ancora più solido il suo rapporto con Castori, allenatore che, prima dell'esperienza di Salerno, lo aveva allenato già a Carpi e Trapani.