Salernitana, c'è Cascia per il ritiro che porta alla Serie A Nodo multiproprietà: dalle prime ore di giugno il piano per risolvere la questione

Nella serata della promozione in Serie A, la Salernitana aveva raggiunto Cascia e proprio la città di Santa Rita ospiterà nuovamente il club granata per il ritiro, da aprire entro metà luglio e che porterà la squadra alle prime gare ufficiali della nuova stagione e al ritorno nella massima serie. Si riparte da una località già base in passato per il club dei co-patron, Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, che dovranno trovare una soluzione per superare il nodo multiproprietà entro la fine del mese di giugno. Nella giornata di ieri, Lotito ha finalizzato l'accordo con Simone Inzaghi per il rinnovo del tecnico della Lazio, che sembrava nel mirino dell'Inter per alcune ore. Gli impegni non mancano nell'agenda del co-patron: il primo - dopo mesi di attese è volato via in chiave biancoceleste. Ora occorre l'accelerazione sul fronte granata dopo le celebrazioni della promozione in Serie A, che ha determinato un balzo netto dei valori tecnici ed economici del sodalizio. Dalla prossima settimana, dovrebbe iniziare la serie di incontri utili per risolvere la questione e pianificare l'annata 2021/2022, quella del ritorno storico in A, tanto atteso dalla piazza, pronta a seguire sin dai primi passi la squadra, che vivrà a Cascia la preparazione e che dovrà essere definita lungo l'estate.