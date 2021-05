Salernitana, mercato a fari spenti: il sogno è Simy Castori vorrebbe l'attaccante del Crotone; per la difesa Gagliolo e Struna

La priorità resta, inevitabilmente, la risoluzione del nodo multiproprietà. Ma mentre Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno affidato la questione ad un noto studio legale di livello internazionale, Angelo Fabiani e Fabrizio Castori stanno lavorando alla costruzione della rosa che dovrà affrontare il campionato di serie A. In entrambi i casi si lavora a fari spenti ma con il piede pigiato sull'acceleratore.

Il tecnico non ha mai fatto mistero di prediligere calciatori forti fisicamente e bravi ad attaccare la profondità. Identikit che risponde al nome di Simy: la punta del Crotone, con 19 reti messe a segno, è stato tra le rivelazioni dello scorso campionato di serie A. Numeri che hanno fatto partire l'asta per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante. La società calabrese ha aperto alla sua cessione che consentirà al club di fare cassa. Il valore del cartellino di Simy è di circa 8 milioni di euro ma non mancano gli estimatori. In massima serie anche la Fiorentina ha sondato il Crotone, mentre in serie B pare si sia fatto avanti il Monza.

L'attaccante piace molto a Castori che potrebbe chiedere alla società un sacrificio per portarlo all'ombra dell'Arechi. Ma quello del nigeriano non è l'unico nome annotato sulla lista da tecnico e direttore sportivo: come è noto, infatti, Castori riabbraccerebbe volentieri calciatori che ha già allenato in passato e che conoscono il suo credo. In tal senso potrebbero tornare attuali i nomi dei difensori Gagliolo e Struna, entrambi già allenati dal tecnico marchigiano.