Salernitana, in settimana summit a Roma per il futuro societario Lotito dovrà lasciare il club granata, Mezzaroma potrebbe restare: si va verso la soluzione

Con l'inizio di giugno la Salernitana dovrà necessariamente pigiare sull'acceleratore per riuscire a risolvere il nodo multiproprietà. La Figc ha fissato al 25 giugno la scadenza per eliminare la situazione d'incombatibilità nella quale si trova il cavalluccio marino. Claudio Lotito e Marco Mezzaroma hanno incaricato un noto studio legale di studiare il caso che si presenta particolarmente complesso in quanto non ha precedenti. In settimana a Villa San Sebastiano, quartier generale di Lotito, si terrà un importante incontro che servirà per iniziare a gettare le basi per la cessione. L'unica certezza, al momento, è rappresentata dall'uscita di scena della famiglia Lotito che, come previsto dalle norme federali, dovrà lasciare la Salernitana. Le quote dell'imprenditore laziale dovrebbero essere acquisite da un fondo estero con il quale si sta dialogando già da qualche tempo. Resta da chiarire, invece, quale sarà la posizione di Mezzaroma: il co-patron vorrebbe proseguire la sua esperienza in granata ma bisognerà verificare se l'ipotesi venga contemplata dalle Noif. Secondo un'interpretazione legale, il socio e cognato di Claudio Lotito potrebbe restare ma con quote minoritarie e senza avere alcun potere decisionale. Di questo si discuterà nelle prossime ore a Roma dove la proprietà proverà a definire il futuro della Salernitana. Il tempo, infatti, stringe e la soluzione dovrà essere trovata nelle prossime due settimane, al fine di evitare una rischiosa corsa contro il tempo.